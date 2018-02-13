"Ми йдемо правильним шляхом": Яценюк пояснив, чому РФ виступає проти закону про деокупацію

Арсеній Яценюк зазначив, що зараз триває дискусія щодо проведення виборів на окупованих територіях Донеччини та Луганщини.

Лідер партії “Народний фронт” Арсеній Яценюк вважає, що ухваленим Верховною Радою законом про деокупацію Російська Федерація була визнана агресором по відношенню до України, і український парламент, нарешті, чітко визначив, яким чином проводити деокупацію Донбасу.

Про це він заявив у програмі “Свобода слова” на ICTV у понеділок, 12 лютого.

“Росія повинна покинути українську територію, і Україна повинна відновити свою територіальну цілісність. Це складний, важкий і довгий шлях. Але іншого шляху, ніж цілісна українська держава, у нас немає. І ми за це будемо всі разом боротися”, - наголосив лідер НФ.

“Якщо міністр закордонних справ Російської Федерації і ставленик Володимира Путіна Лавров виступає за те, що закон не повинен бути підписаний, - це означає, що ми йдемо правильним шляхом. РФ виступає проти цього закону, і мені зрозуміло чому – тому що за цим законом Росія буде нести міжнародно-правову відповідальність за незаконну анексію Криму, Донецька і Луганська”, - наголосив він.

“Сподіваюся, що Президент України Петро Порошенко невідкладно підпише цей закон, і він стане частиною національного законодавства”, - підкреслив лідер НФ.

На думку Яценюка, для того, аби повернути Донецьк, Луганськ і Крим необхідно виконання кількох умов: Росія повинна вивести свої війська, Україна має відновити контроль над українсько-російським державним кордоном та повністю відновити контроль над територією Донецької і Луганської областей.

Він зазначив, що зараз триває дискусія щодо проведення виборів на цих територіях.

“Як можна проводити вибори під дулами російських автоматів або під дулами російської пропагандистської машини? Як можна проводити вибори, коли туди не має доступу жодна політична партія України, коли там відсутня інфраструктура?”, - наголосив він.

Тому ще один пункт, за словами Яценюка, “це відновлення всієї інфраструктури, в першу чергу - за рахунок держави-агресора”.

“Кінцева мета “Мінська” – держава-агресор, ким є Росія, повинна покинути українську територію, і Україна повинна відновити свою територіальну цілісність. Це складний, важкий і довгий шлях. Але іншого шляху, ніж цілісна українська держава, у нас немає. І ми за це будемо всі разом боротися”, - сказав Яценюк.