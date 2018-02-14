У Коростишеві Житомирської області гасили пожежу в санаторії, де проживають переселенці із зони АТО

Причиною пожежі могло стати коротке замкнення електропроводки зарядного пристрою мобільного телефону.

У Коростишеві Житомирської області гасили пожежу у санаторії, де проживають переселенці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Так, 14 лютого о 23:57 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в двоповерховій будівлі санаторію у місті Коростишів. Чоловік увімкнув на зарядку мобільний телефон у електроподовжувач та пішов до друзів в іншу кімнату. Люди прокинулися вночі від їдкого запаху диму та одразу сповістили про це рятувальників і намагались самотужки впоратись із займанням, проте їм це не вдалося.

Коли вогнеборці прибули до місця виклику, у будівлі спостерігалось сильне задимлення і їм довелось застосовувати апарати на стисненому повітрі. Провівши розвідку, вони виявили осередок займання в одній із житлових кімнат на першому поверсі. Також рятувальники провели евакуацію 30 проживаючих з будівлі.

Силами бійців ДСНС о 00:25 пожежу було локалізовано, а о 00:30 - ліквідовано. Внаслідок надзвичайної події загиблих та травмованих не виявлено. Вогонь устиг знищити диван у кімнаті.

Попередньо встановлено, що причиною пожежі могло стати коротке замкнення електропроводки зарядного пристрою мобільного телефону.

Загоряння виникло у санаторії Тетерів, де наразі проживають переселенці із зони антитерористичної операції.