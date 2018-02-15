Кива заявляє про розкрадання 20 мільярдів гривень з бюджету через Федерацію профспілок

Ілля Кива заявив, що вже передав в ГПУ матеріали.

Голова Соціалістичної партії Ілля Кива передав в Генеральну прокуратуру матеріали, що стосуються розкрадання бюджетних коштів через Федерацію профспілок України. Про це він повідомив на своїй сторінці в Фейсбук.

«Я передаю до Генпрокуратури всі матеріали про злочинну групу, яку контролює Ігор Кононенко. До неї також входять народний депутат Сергій Каплін, якого спонсорує Кононенко, заступник голови Федерації профспілок Володимир Саєнко, поставлений на цю посаду ще генпрокурором Пшонкою, і безпосередньо глава ФПУ Григорій Осовий», — заявив Кива.

Політик зазначив, що Кононенко докладає гарячкових зусиль для того, щоб суспільство не дізналося про цю корупційну схему.

«Кілька днів тому на одному з Інтернет-ресурсів була розміщена новина з моїм коментарем, що стосується цієї схеми. Але під тиском з адміністрації президента матеріал був видалений з сайту. Тобто, Кононенко, не ховаючись, тисне на ЗМІ. Але я нічого не боюся. Я їм не Саакашвілі, мене з країни не випхнеш. І скомпрометувати мене неможливо — окрім родини, фронтового досвіду, іменного пістолета, честі і совісті, у мене нічого немає», — сказав Кива.

Раніше глава Соцпартії повідомив про те, як через Фонд соціального страхування та Федерацію профспілок з бюджету виводиться 20 мільярдів гривень на рік.

«У нас в країні існує Фонд соціального страхування, на який з бюджету щорічно виділяється 20 млрд гривень. Ці кошти за добре відпрацьованою схемою Фонд соціального страхування переводить на підконтрольні ФПУ здравниці і санаторії, де вони надходять на рахунки, переводяться в готівку і вже «кешем» повертаються до високих кабінетів», — сказав він.

Усі відомі йому факти лідер соціалістів виклав у заяві на ім'я генерального прокурора Юрія Луценка.

«Щороку вони крадуть майже мільярд доларів. Це сума, співставна з тією, яку ми виканючуємо у МВФ під драконівські відсотки. Ми повинні зупинити це злодійство!», — резюмував Кива.