Ющенко сподівається, що Тимошенко дотримає слова

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не підпише закон про зміни до держбюджету, якщо в ньому не буде враховано потреби української армії і флоту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні журналістам у Севастополі.

За словами В.ЮЩЕНКА, він кожен день розпочинає з того, що «те фінансування, яке є в українського війська на 2009 рік, це фінансування, можливо, вперше за 18 років принизливе».

Як наголосив Президент, він «підписав бюджет 2009 року тільки під слово прем’єр-міністра, що бюджет 2009 року буде переглянутий, і те, що ми планували на розробку оперативно-тактичного ракетного комплексу, і те, що ми планували по завершенню ескізної частини розробки українського корвета, і те, що ми планували по модернізації ракетного озброєння військових і берегових потреб - усе буде профінансовано». На переконання В.ЮЩЕНКА, «прем’єр-міністр повинна дотримати своє слово, і прийде час, коли, переглядаючи бюджет 2009 року, українське військо, і перш за все, український флот отримає належне фінансування».

За словами глави держави, «коли ми говоримо про досить серйозні проекти - а це не такі великі суми - на друге півріччя українському флоту для того, щоб він був у 100-відсотковому фінансовому забезпеченні, починаючи від забезпечення технічної готовності плавучих засобів, потрібно 350-400 млн. грн. - модернізація і новітнє озброєння, про яке ми домовлялися на 2009 рік у рамках розбудови українського військового відомства».

В.ЮЩЕНКО запевнив, що його увага «сьогодні звернена до українського війська. Не можна принижувати українського військового моряка, солдата, і тому, коли ми говоримо про фінансування, про перспективи українського війська, я сказав би виключно оптимістично: ці питання ми закриємо. Усі питання, які стосуються розвитку, усі питання, які стосуються підготовки українського солдата і моряка, ми усі ці проблеми вирішимо».

На думку Президента, «сьогодні, здавалося б, непростий час, але приймаються на національне озброєння нові танки, кораблі, нові військові плавучі засоби. І цим ми хотіли продемонструвати, що Україна добре розуміє, наскільки важливим є боєздатний національний флот та українське військо».

За словами Президента, він гордий тим, що навіть за нинішніх умов фінансування «ми зберігаємо базу і плавучі засоби у тому статусі і в тих можливостях, які, можливо, навіть у другому флоті не зберігаються таким чином». Він додав: «Коли минулого року при великих фінансових проблемах ми видали більше 600 квартир для військових моряків, вибачте, я думаю, що це більше, ніж за 17 років разом узятих, те, що держава зробила. І цим ми хочемо показати, що на контролі - усе життя українських ВМС, які базуються у Криму».

Як сказав глава держави, «ми робимо усе необхідне для того, щоб, починаючи із регіональної політики, за кожним екіпажем, за кожним кораблем були партнери, друзі, які в міру своїх можливостей могли забезпечити і військових моряків, і самі кораблі ресурсами, доступними для тієї чи іншої території».

Крім того, за словами В.ЮЩЕНКА, «ми робимо все для того, щоб показати, що український флот - патріотичний флот, у якого є українська думка, українська відданість, що це патріоти України».

Водночас, зауважив Президент, «ніколи не можна сказати, що достатньо уваги, підтримки і на рівні держави».

За його словами, у нього склалися гарні враження про сьогоднішнє свято Дня флоту України: «Ми проводимо вперше свято разом - і цивільного, і військово-морського флоту України. Цим ми хотіли підкреслити, що для розвитку нашої держави, розвитку українського війська День флоту - це день особливий».

За словами В.ЮЩЕНКА, «непросте становлення флоту було за 17 років, фактично з нуля нам потрібно було сформувати всю військово-морську доблесть, сформувати відповідні підрозділи, відповідні національні навчальні заклади». Він додав: «Сьогодні, у 18-й рік української незалежності, якщо ми говоримо про цей період, ми, переконаний, створили належний, достойний флот, у якого є проблеми, як, можливо, на сьогодні і в інших галузях України, але це зрозуміло».