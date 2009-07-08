Кабмін спростив систему виконання польотів

Кабінет міністрів України спростив систему виконання польотів повітряних суден поза контрольованим повітряним простором.

Як повідомляє прес-служба Міністерства транспорту та зв`язку, відповідні зміни постановою КМУ від 1 липня 2009 р. № 680 внесено до Положення про використання повітряного простору України (постанова КМУ від 29 березня 2002 р. № 401).

Згідно з повідомленням, зміни дозволять привести правові норми регулювання виконання польотів і обслуговування руху в повітряному просторі України у відповідність із стандартами Європейського Союзу.

Зокрема, в старому Положенні передбачалося обов`язкове отримання дозволів на використання повітряного простору від органів системи обслуговування повітряного руху в усіх частинах повітряного простору України.

Водночас, сучасні правові норми польотів повітряних суден і обслуговування повітряного руху, які визначені нормативно-правовими актами Європейського Союзу, не потребують такої дозвільної системи в частинах, які розташовані поза межами контрольованого повітряного простору, і не використовуються для здійснення комерційних перевезень, а в основному для польотів легких приватних і спортивних повітряних суден.

Відповідно до нових змін, повітряний простір, доступний для загального повітряного руху, розділяється на: контрольований, у межах якого можуть забезпечуватися всі види обслуговування повітряного руху (диспетчерське, польотно-інформаційне та аварійне); повітряний простір поза межами контрольованого простору, де забезпечується в установленому порядку тільки польотно-інформаційне й аварійне обслуговування.

У разі виконання польотів цивільними повітряними судами поза межами контрольованого повітряного простору екіпаж повітряного судна несе відповідальність за своєчасне проходження передполітної підготовки, отримання відповідної аеронавігаційної інформації та безпечний політ. При цьому якщо повітряне судно виконує польоти на висоті не більше 1500 метрів, то запит про умови використання повітряного простору користувачами не здійснюється.

Як зазначають у міністерстві, ухвалення змін сприятиме зменшенню кількості порушень використання повітряного простору й знизить вірогідність виникнення серйозних інцидентів із легкими повітряними суднами.