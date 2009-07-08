Кабмін дозволив Тимошенко підписати спеціального листа до МВФ

Сьогодні на засіданні уряду затверджено лист намірів до Міжнародного валютного фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Сьогодні затверджено спеціальний лист намірів, який підписується прем`єр-міністром, міністром фінансів, главою НБУ і, якщо того побажає Президент, то і Президентом України. Це лист намірів про співпрацю з МВФ», - зазначила прем`єр.

За її словами, це дуже тяжкий документ, який відпрацьовувався кілька тижнів, при цьому було складно знаходити компроміс щодо документу.

За словами Ю.Тимошенко, ухвалення відповідного рішення «дає можливість залучити сьогодні ті валютні ресурси, які дадуть змогу утримувати гривню стабільною».

«Сьогодні уряд, розглянувши цей лист, погодив його і дав право прем`єр-міністрові і міністрові фінансів підписати його», - сказала Ю.Тимошенко.

За її словами, коригування програми співпраці з МВФ пов`язане з макроекономічними показниками – рівнем інфляції, ВВП, обсягом дефіциту бюджету.

У свою чергу, виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ у коментарі журналістам після засіданні уряду сказав, що лист про наміри розглянуто і при цьому «дана згода прем`єр-міністру і мені доопрацювати цей документ з урахуванням тієї переговорної позиції, котра має бути завершена (з МВФ – УНІАН), і за результатами доопрацювання підписати цей лист про наміри».

І.УМАНСЬКИЙ зазначив, що переговори з МВФ тривають. «Тиждень для цього, не думаю, що дуже багато», – сказав він. При цьому в.о. міністра фінансів пояснив відсутність представників МВФ на сьогоднішньому засіданні уряду тим, що переговори ще не завершені. За його словами, основні вимоги МВФ до цьому траншу «не сказав би, що такі, які Україна не може виконати».

Нагадаємо, близьке до уряду джерело повідомило сьогодні УНІАН, що нинішнє засідання уряду проходитиме за участю представників Міжнародного валютного фонду. «Кошти кредиту планується надавати щоквартальними траншами після перегляду і коригування програми співпраці», – сказав він.

Довідка УНІАН. МВФ у листопаді 2008 року схвалив для України дворічну програму на загальну суму 16,4 млрд. дол. і надав перший транш кредиту в 4,5 млрд. дол.

12 травня в Україну надійшли 2,8 млрд. дол. другого траншу кредиту МВФ.

Частина другого траншу а розмірі 1,5 млрд. дол. направлена безпосередньо до Державного бюджету України для фінансування зовнішніх боргових зобов`язань уряду.

Планується, що третій транш має скласти 3,2 млрд. дол., четвертий – 3,8 млрд. дол.

Кошти кредиту планується надавати щоквартальними траншами після перегляду і коригування програми співпраці.