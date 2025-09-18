За словами командира Юрія Федоренка, ворог знову змушений перетинати річку Оскіл для поповнення свого плацдарму.

Українські військові повторно пошкодили газотранспортний трубопровід, за допомогою якого російські окупанти намагалися дістатися Куп’янська на Харківщині. Про це в етері Еспресо повідомив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.

"Нам вдалось провести заходи й повторно пошкодити трубу газотранспортної системи. Внаслідок цього на поточний момент ворог знову змушений перетинати річку Оскіл для поповнення свого плацдарму на правому березі. Тобто це відкрита місцевість, що дозволяє краще виявляти противника й знищувати. Як наслідок, інтенсивність бойових дій на правому березі річки Оскіл знизилась", - розповів він.

Загалом, за його словами, у Купʼянську тривають дуже складні бої, ворог просування не має.

"Є спроби ворога інфільтруватись між нашими бойовими порядками в тил. Ці групи постійно виявляються і знищуються. Загалом ситуація щодо лівого берега Купʼянська та Куп'янська-Вузлового на поточний момент достатньо сприятлива для Сил оборони України", - розповів Федоренко.

Військовий зауважив, що насиченість російських диверсійно-розвідувальних груп в Купʼянську дуже висока, однак Силам оборони України вдається їх вчасно виявляти й знищувати.

"У самому місті Купʼянськ тривають вуличні бої з ворожими ДРГ. Не можна сказати, що російські регулярні війська зайняли якісь райони міста й там немає присутності підрозділів Сил оборони. Втім, насиченість в місті ворожих диверсійно-розвідувальних груп достатньо висока", - додав командир полку.

Росіяни вдалися до хитрої тактики, щоб зайти до Куп’янська

Раніше американський Інститут вивчення війни повідомив, що російські військові знову скористалися трубопроводом для непомітного перекидання піхоти. Це сталося поблизу Куп’янська. До цього вони застосовували таку тактику під час боїв за Авдіївку та на фінальному етапі боїв за Суджу.

За словами командира 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрія Федоренка, Сили оборони дізналися про такі ворожі маневри біля Куп’янська від російських полонених. Згодом, ЗСУ пошкодили цей газопровід.

"Було завдано удару у місце, де труба проходить під річкою Оскіл, іде по дну. І як наслідок, вона булькнула", - розповів військовий.

