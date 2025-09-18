Лондон сподівається дипломатичним шармом переконати Вашингтон посилити тиск на Кремль.

Україна стала тестом "м’якої сили" Британії у впливі на президента США Дональда Трампа, пише CNN.

Король Карл III під час державного бенкету у Віндзорському замку нагадав Дональду Трампу про необхідність підтримки України. У промові, яка старанно уникала будь-якого натяку на геополітику, швидкоплинна згадка короля про Україну — хоч і незначна — вразила усіх.

"Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники разом підтримуємо Україну, щоб стримати агресію та забезпечити мир", — сказав монарх.

Попри це, Трамп під час візиту до Великої Британії не згадав війну у своєму тості. Він вважає, що саме президент України Володимир Зеленський має піти на поступки, а Європа — зупинити купівлю російської нафти. Видання пише:

"Серед пишноти та помпезності державного візиту цього тижня питання України виділяється як сфера, яка випробує здатність легендарної "м’якої сили" Великої Британії переконати Трампа посилити тиск на правителя Росії Володимира Путіна".

Лондон намагається використати символізм і дипломатичний шарм, щоб переконати Трампа зайняти жорсткішу позицію щодо Кремля. Деякі спостерігачі навіть розцінили вбрання першої леді Меланії Трамп у кольорах українського прапора як мовчазну підтримку Києва.

Водночас переговори просуваються повільно: Росія висуває максималістські вимоги, тоді як Трамп уникає нових санкцій проти Москви й намагається балансувати між торговельними домовленостями з Індією та Китаєм.

Візит Трампа до Великої Британії

Напередодні західні ЗМІ писали, що триденний візит Трампа для британської королівської сім'ї стане справжнім випробуванням.

"Король Чарльз III не любитель світської бесіди. Камілла не поділяє гламурний стиль, як Меланія. Це не найвдаліша комбінація, оскільки Трамп любить, щоб його обходили. А Чарльз III цього не може", - розповів співробітник палацу.

Під час офіційного прийому Чарльз ІІІ зробив заяву про підтримку України. У цей момент американський лідер лише кивнув.

