“Інтимне здоров’я 2006”. Відкриття спеціалізованої виставки у Палаці спорту

12-00 - Відбудеться відкриття Другої спеціалізованої виставки “Інтимне здоров’я 2006”. Організатор - ЗАТ “Київський палац спорту” за підтримки Міністерства охорони здоров’я України. Кошти, отримані від реалізації вхідних квитків на виставку будуть передані дітям хворим на ВІЛСНІД (Спортивна пл.., 1, фойє 2-го поверху); 14-00 - науково-практична конференція Української асоціації андрології та сексуальної медицини (там же).

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