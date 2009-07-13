Королевська хоче стимулів для малого бізнесу на депресивних територіях

Народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА (фракція БЮТ) виступає за створення стимулів для розвитку малого бізнесу на депресивних територіях.

Про це вона сказала в інтерв`ю журналу «Профіль» (№27 (96) від 11 липня 2009 р.).

«Державі слід звернути увагу на депресивні території. Впродовж 15 років закривалися шахти і, на жаль, державні виплати, які туди прямували, були не дуже ефективні, а ніяких компенсаторів створено не було», - сказала вона.

При цьому вона додала, що «сьогодні ми маємо створити максимум стимулів для розвитку там малого бізнесу, знайти інвесторів: насправді ці території мають величезний потенціал і унікальні можливості».

«Слід прийняти закон про державне і приватне партнерство, де буде чітко зумовлено, що вся власність залишається державі і неможливий її перехід у приватні руки. Це – наступне парламентське завдання», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Довідка УНІАН. Визначення «депресивні території» дає прийнятий у 2005 році Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів». Таким вважається регіон або його частина (район, місто обласного значення або кілька районів, міст обласного значення), рівень розвитку якого за показниками, визначеними цим законом, є найнижчим серед територій відповідного типу.

У разі визнання регіону депресивним, до нього застосовують Програму подолання депресивності територій, яка затверджується Кабінетом міністрів України. Фінансування розвитку депресивних регіонів здійснюється за рахунок коштів, передбачених Держбюджетом і місцевими бюджетами.