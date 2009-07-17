Янукович: є два шляхи - або війна, або...

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що не має наміру ворогувати із своїми політичними опонентами.

Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в інтерв’ю «5-му каналу».

«Планувати війну може тільки хвора людина, тим більше за такої ситуації», - сказав він.

На думку В.ЯНУКОВИЧА, «є два шляхи: або війна до останнього патрона, або, врешті-решт, знайти спільну мову, об’єднатися, побороти кризу і будувати країну».

Лідер Партії регіонів також висловив переконання, «що після чергових дострокових виборів в Україні нічого не зміниться».

«Я вважаю, що зараз ми повинні планувати не війну, а планувати мир», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, наголосивши, що «обирає для себе мир».

Політик упевнений, що саме у такому виборі «є здоровий глузд».

«Я буду переконувати і своїх однодумців, і виборців, щоб ми, врешті-решт, планували мир», - резюмував політик.