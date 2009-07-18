Директор Українського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ вважає, що явка виборців на президентських виборах буде невисокою, оскільки половина суспільства не хоче “ні ЯНУКОВИЧА, ні ТИМОШЕНКО”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

За словами політолога, у президентських виборах «досить високий відсоток людей не будуть брати участі у голосуванні, а в другому турі - більше 55% участі не братимуть».

Він підкреслив, що на сьогодні половина суспільства не хоче бачити президентом України “ні Віктор ЯНУКОВИЧА, ні Юлію ТИМОШЕНКО».

М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ не виключає того, що у лідера «Фронту змін» Арсенія ЯЦЕНЮК є шанси на перемогу у президентських виборах.

«Я не виключаю, що в нього є, на жаль, шанси», - зазначив він і підкреслив, що на сьогодні А.ЯЦЕНЮК ще «не вичерпав електоральний ресурс».

Політолог зазначив, що сьогодні «здатність дурити людей і здатність людей самих себе дурити не вичерпана, тому я не виключаю, що у А:ЯЦЕНЮК є шанси».

Він підкреслив, що у А.ЯЦЕНЮКА немає «жодної команди, жодної конструктивної ідеї, жодного досвіду, оскільки більше року він на жодній посаді не працював».

Політолог також підкреслив, що відсоток виборців, які проголосують за кандидатуру А.ЯЦЕНЮКА свідчитиме, «на скільки дорослим є українське суспільство».

За його словами, сьогодні «і Леонід КУЧМА (колишній президент України – УНІАН), і Віктор ЮЩЕНКО насправді підтримують кандидатуру А.ЯЦЕНЮКА».

М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ вважає, що нинішній Президент України Віктор ЮЩЕНКО «не буде, скоріш за все, брати участь у виборах Президента України».