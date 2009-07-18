Ющенко знову іде в президенти з Говерли, щоб перемогти

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що йде на президентські вибори у січні 2010 року і переможе.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це він сказав сьогодні на мітингу перед початком сходження на найвищу гору України - Говерлу, присвяченому річниці проголошення Декларації про державний суверенітет України.

«Я хочу офіційно оголосити, що йду на вибори Президента України у січні 2010 року. І що не менш важливо - ми з вами переможемо, як перемогли у 2002 і у 2004 році. Бо ми разом, і нас багато, і нас не подолати. Слава кожному із вас! І слава нашій любій Україні!» - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Ми ідемо на цю гору не з пустими руками, наша гора перед нами, наша гора попереду і ми її здобудемо», - наголосив він.

У своєму виступі, говорячи про здобутки за час свого президентства, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні Україна - демократична держава, де панує свобода слова, де суспільство може вільно обговорювати будь-які гострі проблеми. «Ми живемо в країні, де вже чотири роки існує фундаментальна свобода - свобода твого вибору. І тільки від тебе залежить, хто в цій країні буде завтра Президентом чи прем`єром, хто буде представляти українську владу», - наголосив він.

«І з кожним днем ми все більше повертаємо почуття національної гідності», - зазначив глава держави.

Він наголосив, що за останні чотири роки Україна має найкращі темпи свого економічного розвитку. «Коли я став Президентом у 2005 році, у нас було 8 мільярдів 600 мільйонів міжнародних інвестицій. Сьогодні в нас - 36 мільярдів. У 4, 5 рази зросли міжнародні інвестиції в Україну. Це показники, які є одні із самих високих не тільки в Східній Європі, але на європейському континенті в цілому... Цим треба пишатися», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Серед здобутків останніх років, за словами глави держави - створення щорічно понад мільйон робочих місць, зростання народжуваності. За його словами, вдалося кардинально змінити ставлення суспільства до низки чутливих тем, зокрема до усиновлення дітей та інших.

Разом з Президентом у сходженні на Говерлу беруть участь активісти партії «Наша Україна», соратники, представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, народні депутати України, делегації з регіонів, громадськість.