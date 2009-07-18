Тимошенко заборонила небюджетним підприємствам надавати держпослуги
З 1 січня 2010 року
Уряд з 1 січня 2010 року забороняє небюджетним підприємствам надавати державні послуги.
Як повідомили УНІАН в управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, уряд на засіданні 17 липня ухвалив постанову, якою затверджено Тимчасовий порядок надання державних, у тому числі адміністративних послуг.
Зокрема, уряд зобов’язує міністерства та облдежрадміністрації вжити заходів щодо припинення з 1 січня 2010 року надання адміністративних послуг підприємствами, установами та організаціями, що не мають статусу бюджетних установ.
До цього часу міністерства, відомства, а також місцеві органи виконавчої влади повинні провести аналіз діяльності підприємств, установ та організацій, які належать до сфери їхнього управління і надають послуги.
На підставі аналізу міністерства протягом місяця повинні подати уряду пропозиції щодо затвердження розмірів плати за адміністративні послуги відповідно до економічного обґрунтованих витрат, пов’язаних з їхнім наданням.
Крім того, міністерства й відомства мають у двомісячний термін переглянути затверджені Кабміном переліки платних послуг і внести пропозиції щодо розмежування на державні, адміністративні та господарські.
Згідно з рішенням уряду, тимчасовий порядок надання державних та адміністративних послуг буде застосовуватися до розробки та ухвалення Верховною Радою Закону “Про адміністративні послуги”.
В управлінні підкреслили, що реалізація даної постанови уряду сприятиме підвищенню якості надання послуг і встановленню чіткого порядку визначення плати за державні послуги.