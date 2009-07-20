Лівійський прем'єр пропонує Тимошенко забути колишні образи

Лівія готова забути колишні образи (зокрема, пов`язані з конфліктом щодо поставок літака Ан-74), і якнайшвидше активізувати співпрацю з Україною в різних напрямах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр Лівії Аль-Багдаді Алі АЛЬ-МАХМУДІ сьогодні під час засідання українсько-лівійської комісії із співпраці в Києві.

«Я пропоную забути минуле, якісь негативні моменти, що були, і розвивати співпрацю між двома країнами», - сказав він.

Прем`єр також наголосив, що на сьогодні лідер Лівійською Джамахірії Муамар КАДДАФІ надає особливого значення співпраці з Україною.

Зі свого боку, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО підкреслила, що в результаті переговорів, що проходять, вже в найкоротший термін будуть готові проекти контрактів зі співпраці в напрямах, що цікавлять обидві країни.

Зокрема, за її словами, це стосується сільського господарства, енергетичної сфери. Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що найближчим часом буде створене СП зі співпраці в енергетичній сфері. Також прем`єр наголосила, що буде продовжено співробітництво в авіаційній і космічній сферах, і що Україна зможе передати Лівії космічні технології для виробництва і експлуатації супутників.

За її словами, другий літак Ан-74 буде поставлено до Лівії наприкінці поточного року, а третій – не пізніше за травень наступного. Окрім того, Україна направить до Лівії для роботи медичних працівників.

Довідка УНІАН. У жовтні 2005 року Управління цивільної авіації Лівійської Арабської Народної Соціалістичної Джамахірії і Харківське державне авіаційне виробниче підприємство ратифікували договір щодо постачання нового літака Ан-74ТК-300 у VIP-компоновці.

Згідно з угодою, літак мав був бути поставлений замовникові протягом трьох місяців з початку фінансування, яке лівійська сторона зобов`язалася почати з другої половини листопада 2005 року.

Раніше ХДАВП одержав від Лівії замовлення на виготовлення двох літаючих госпіталів на базі Ан-74ТК-200С. Передбачалося, що з початком експлуатації машин Ан-74 буде укладено контракт на будівництво в Лівії бази технічного обслуговування українських літаків Ан-74 і Ан-140-100.

Літак Ан-74ТК-300 у VIP-компоновці 22 травня 2009 року вилетів в столицю Лівії – Тріполі.

Літак Ан-74ТК-300 мав бути переданий Лівії ще в 2006 році, проте у зв`язку з фінансовими труднощами на ХДАВП його будівництво затягнулося майже на три роки. У квітні 2009 року Кабмін виділив Харківському авіапідприємству 160 млн. грн. із Стабфонда для завершення експортних замовлень.