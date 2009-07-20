Тимошенко погодилася взяти участь у 40-річчі революції в Лівії

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір взяти участь у святкуванні 40-ї річниці Вересневої революції в Лівії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на спільному з прем`єр-міністром Лівії Аль-Багдаді Алі Аль-МАХМУДІ брифінгу в Києві у відповідь на передане їй запрошення від лідера лівійської Джамагірії Муамара КАДДАФІ.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що в ході її візиту до Лівії у вересні також планується провести чергове засідання Українсько-лівійської комісії із співпраці, в ході якого сторони передбачають розглянути ряд конкретних проектів двосторонньої співпраці, зокрема дев`ять проектів співпраці у військово-технічній сфері.