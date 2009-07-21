Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що буде сильним Президентом для народу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це В.ЛИТВИН сказав у ході робочої поїздки до Запорізької області, відповідаючи на запитання. «Все залежить від того, що вкладати в термін «сила»», - сказав він.

За його словами, «можна взяти кийок і постукувати по головам, можна голосно кричати», він же «буде просто Президентом для народу». «І коли буде потрібно, буде продемонстрована сила, - заявив В.ЛИТВИН. - Єдине, що можу обіцяти, перефразовуючи слова відомого політика - напружену роботу в поті і крові».

При цьому голова Верховної Ради вважає за необхідне «надання нормальної оцінки роботі людей в плані заробітної плати і поваги до кожної людини». «Кожна людина буде себе поважати, коли матиме можливість пристойно заробляти, матиме, куди докласти руки, мізки і серце. Від цього буде повага і до Держави, - підкреслив В.ЛИТВИН. - Важливо, щоб люди почували себе затишно і впевнено. Виконання таких умов і є ознакою сильного Президента. Все інше - дефініції. Перед виборами їх буде багато».