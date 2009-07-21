Пряму телефонну лінію Кабміну заклинило
13:37, 21 липня 2009Політика
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Куйбіда буде на зв`язку у п`ятницю
Сьогодні, 21 липня, пряма телефонна лінія Кабінету міністрів України не працюватиме з технічних причин.
Про це повідомили в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів.
Наступна пряма телефонна лінія за участю міністра регіонального розвитку та будівництва Василя КУЙБІДИ відбудеться 24 липня 2009 року, - поінформували в Кабміні.
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