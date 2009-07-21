Пряму телефонну лінію Кабміну заклинило

Сьогодні, 21 липня, пряма телефонна лінія Кабінету міністрів України не працюватиме з технічних причин.

Про це повідомили в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів.

Наступна пряма телефонна лінія за участю міністра регіонального розвитку та будівництва Василя КУЙБІДИ відбудеться 24 липня 2009 року, - поінформували в Кабміні.