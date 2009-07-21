Ющенко називає Лівію провідним партнером України в Африці

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називаю Лівію провідним партнером України на африканському континенті.

Як повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента, про це він заявив під час зустрічі з Секретарем Вищого народного комітету Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамагирії Аль-Багдаді Алі аль-МАХМУДІ, який перебуває в Україні з робочим візитом з метою участі у четвертому засіданні українсько-лівійської двосторонньої комісії зі співробітництва.

Під час зустрічі було обговорено низку актуальних питань двостороннього українсько-лівійського співробітництва, зокрема щодо спільної реалізації проектів у нафтогазовій сфері, сільському господарстві, авіапромисловості, перспектив військо-технічної співпраці тощо.

«Ми бачимо Лівію нашим провідним партнером на африканському континенті», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що за останній рік торговельно-економічні зв`язки України та Лівії значно активізувалися.

Президент України висловив упевненість в успішній реалізації таких масштабних спільних проектів, як проект «100 тисяч гектарів» з вирощування в Україні зернових для потреб Лівії, будівництво в Україні лівійською стороною нового нафтопереробного заводу, створення в Лівії підприємства з будівництва та обслуговування літаків сімейства «Антонов» та інших.

В.ЮЩЕНКО висловив задоволення активізацією протягом останнього часу українсько-лівійського політичного діалогу на вищому рівні, особливо наголосивши, що дружні партнерські відносини, які склалися між керівництвом України та Лівії, є запорукою подальшого розвитку взаємовигідного двостороннього співробітництва.