Єхануров: «Наша Україна» згуртує в Києві всіх свідомих членів партії

Член президії політради «Нашої України» Юрій ЄХАНУРОВ заявляє, що партія докладе максимум зусиль, щоб згуртувати у Києві усіх свідомих партійців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», про це він сказав під час зустрічі з партактивом районних у місті Києві організацій, на якій була розглянута поточна ситуація в партії.

За результатами зустрічі прийнято рішення про скликання конференцій районних організацій міста Києва з метою висування делегатів на конференцію Київської міської організації партії.

«Міцна партія неможлива без міцної столичної організації. Вже зараз можна констатувати, що «масового відтоку партійців», на який дехто так розраховував, не відбувається», - звернувся до присутніх Ю.ЄХАНУРОВ.

Він запевнив столичних «нашоукраїнців»: «Ми докладемо максимум зусиль, щоб згуртувати у Києві всіх свідомих членів партії, які були і залишаються вірними «Нашій Україні».

Як повідомляв УНІАН, 1 липня рада Київської міської організації партії „Наша Україна” прийняла рішення вийти з партії та звернулась до усіх столичних партійців із закликом визначитися зі своїм членством у партії в індивідуальному порядку.

«VІІ з’їзд партії поховав останні надії київських „нашоукраїнців” на демократичний розвиток «Нашої України», - йдеться в заяві столичної організації партії. «На жаль, сенсом існування партії остаточно стало обслуговування політичного егоїзму голови партії Віктора ЮЩЕНКА», - наголошували автори заяви.

Столична організація «Нашої України», яку очолює народний депутат Микола МАРТИНЕНКО, не брала участі у з’їзді партії 27 червня. З’їзд партії доручив політраді прийняти рішення щодо зміни керівництва київської парторганізації.