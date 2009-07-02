Київський осередок Нашої України виходить з партії

Рада Київської міської організації політичної партії „Наша Україна” та Контрольно-ревізійна комісія переважною більшістю голосів прийняли рішення вийти з партії.

Про це йдеться у заяві Ради КМО партії «Наша Україна», поширеній прес-службою столичного осередку партії, повідомили УНІАН у прес-службі парламентської фракції “Наша Україна – Народна самооборона”.

Таке рішення було прийнято 1 липня на засіданні Ради.

Також Рада Київської організації „Нашої України” звернулися до всіх столичних партійців із закликом визначитися зі своїм членством у партії в індивідуальному порядку.

«VІІ з’їзд партії поховав останні надії київських „нашоукраїнців” на демократичний розвиток «Нашої України», - йдеться в заяві. «На жаль, сенсом існування партії остаточно стало обслуговування політичного егоїзму голови партії Віктора ЮЩЕНКА», - наголошують автори заяви.

На їхню думку, «Нашу Україну» намагаються використати для “дестабілізації ситуації в Україні”.

“Членів партії сьогодні розглядають виключно як слухняних виконавців чужої волі. Їх кидають в атаку на безнадійні президентські вибори заради майбутнього працевлаштування у парламенті купки обраних. „Обрані” - це здебільшого ті самі „діячі”, які принципово не цікавилися партійним життям і довели „Нашу Україну” до повної втрати політичного авторитету, організаційного безсилля і морального занепаду», - впевнені київські «нашоукраїнці».

«Така ситуація є ганебною і неприпустимою для „Нашої України”, політичної сили з великими демократичними традиціями. Ми, члени Ради та Контрольно-ревізійної комісії Київської міської організації, заявляємо про свій вихід з партії „Наша Україна”. Для нас це було дуже непростим рішенням, оскільки в партії залишилось багато людей, з якими ми пройшли довгий і складний шлях. Хочемо побажати їм успіхів та сподіваємось, що ми збережемо нормальні людські стосунки», - сказано у заяві.

Як повідомляв УНІАН, Київська міська організація «Нашої України», яку очолює народний депутат Микола МАРТИНЕНКО, не брала участі у з’їзді партії 27 червня.

З’їзд партії «Наша Україна» доручив Політраді прийняти рішення щодо зміни керівництва київської парторганізації.