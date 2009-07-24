Литвин попередив нардепів: сьогодні вони порушують Конституцію

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не виключає, що всі рішення, які сьогодні ухвалить Верховна Рада, можуть бути оскаржені в суді, оскільки парламент змінив порядок денний позачергової сесії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні, під час пленарного засідання.

Голова ВР нагадав, що згідно з Конституцією України скликати позачергову сесію можна за ініціативою Президента України або 150 народних депутатів, і при цьому ініціатори мають чітко визначити порядок денний.

В.ЛИТВИН зауважив, що фракція БЮТ, яка була ініціатором скликання сьогоднішньої позачергової сесії, до порядку денного включила 12 питань, однак це викликало блокування роботи ВР.

Голова ВР нагадав, що під час погоджувальної ради, аби розблокувати роботу, було ухвалено рішення щодо зміни порядку денного і розгляду тільки п’яти питань. «Ми повинні бути свідомі того, що це рішення носить політичний характер і ми порушуємо Конституцію… Ми повинні бути свідомі того, що можливе оскарження у відповідних судових інстанціях», - сказав голова ВР.

Натомість народний депутат України Андрій ПОРТНОВ (фракція БЮТ) підкреслив, що Верховна Рада України може формувати порядок денний, і якщо він буде сьогодні проголосований парламентом, то «це не буде порушенням Конституції України».

У відповідь В.ЛИТВИН знову зачитав норму Конституції України, де йдеться про те, що позачергова сесія проводиться «із зазначенням порядку денного». Він підкреслив, звертаючись до А.ПОРТНОВА: «Все інше – це ваші політичні міркування».