Ющенко і Янукович у серпні одружують синів
11:32, 28 липня 2009Політика
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Невістками будуть Ліза і Ольга
У серпні 2009-го зареєструють шлюби сини Президента і лідера Партії Регіонів. Про це пише "Сегодня".
|Віктор Янукович-молодший
На запитання — як довго тривають їх стосунки, — Янукович-молодший відповів образно: «Ми разом вже достатньо довго, щоб зрозуміти, що шукали один одного все життя». Раніше Віктор говорив, що йому подобаються «грамотні, розумні і тактовні дівчата» — мабуть, його обраниця відповідає всім цим вимогам.
|Ліза Єфросиніна, Андрій Ющенко
Наречена сина Президента — сестра телеведучої Маші Єфросиніної Ліза, з нею Андрій Ющенко знайомий вже декілька років.
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