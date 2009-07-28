Ющенко і Янукович у серпні одружують синів

У серпні 2009-го зареєструють шлюби сини Президента і лідера Партії Регіонів. Про це пише "Сегодня".

Але якщо про весілля Андрія Ющенка поки говорять лише неофіційно, то зазвичай неговіркий Віктор Янукович-молодший підтвердив інформацію і розкрив декілька секретів. У інтерв`ю телеканалу «1+1» нардеп від Партії Регіонів розповів, що його наречену звуть Ольга, родом вона з Донбасу і за професією юрист. Крім того, за нашою інформацією, Ольга їздить на автомобілі Subaru.

На запитання — як довго тривають їх стосунки, — Янукович-молодший відповів образно: «Ми разом вже достатньо довго, щоб зрозуміти, що шукали один одного все життя». Раніше Віктор говорив, що йому подобаються «грамотні, розумні і тактовні дівчата» — мабуть, його обраниця відповідає всім цим вимогам.

Весілля президентського сина Андрія Ющенка також повинне відбутися в кінці серпня. Правда, як повідомила глава Секретаріату Президента Віра Ульянченко в інтерв`ю Катерині Осадчій , мова піде про скромні урочистості за участю лише найближчих людей — не більше 25 чоловік. Розкішніше і масовіше святкування, можливо, відбудеться наступного року, після президентських виборів.

Наречена сина Президента — сестра телеведучої Маші Єфросиніної Ліза, з нею Андрій Ющенко знайомий вже декілька років.