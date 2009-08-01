Баррозу має надію, що ризик газових криз між Росією і Україною зменшиться

Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ задоволений угодою між Україною і міжнародними фінансовими інституціями (МФІ) щодо реформ у газовому секторі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в його коментарі, текст якого передано УНІАН.

«Я абсолютно задоволений досягнутою політичною угодою з Україною про реформи її газового сектору, що відкриває шлях для фінансового пакета, який буде наданий МФІ Україні», - наголошується в коментарі.

За словами Президента Єврокомісії, угода повинна значно скоротити ризик подальших газових криз між Україною й Росією і, таким чином, сприятиме безпеці постачань російського газу до Європи, переконаний Ж.БАРРОЗУ.

Він відзначив, що зобов`язання, взяті на себе прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, підвищать прозорість газового сектору України.

Президент Єврокомісії також подякував МФІ за їх зобов`язання і гнучкість у пошуку рішення для України.