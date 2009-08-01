Кучма і Литвин приїдуть послухати Патріарха Кирила

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН запропонував севастопольцям у день приїзду глави РПЦ Патріарха КИРИЛА «за можливості, взагалі утриматися від виїзду в місто на своєму транспорті; щонайменше до 16-ої години», коли планується відновити рух в повному обсягу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано у зверненні голови міста у зв`язку з майбутнім приїздом до Севастополя Святійшого Патріарха Московського і Всієї Русі КИРИЛА, запланованим на 2 серпня.

Звертаючись з пропозицією до всіх, хто збирається побувати цього дня в Херсонесі, голова адміністрації акцентував: «о 5 годині ранку відкриються ворота в Херсонесі. Друзі, у вас буде дві години, аби пройти на територію заповідника. О 7 годині ранку доступ буде закритий. Тобто, якщо ви збираєтеся побувати на цій службі, але з якихось причин не зможете дістатися до Херсонеса до 7 ранку, туди ви вже не потрапите».

С.КУНІЦИН також звернув «увагу всіх тих, хто збирається побачити й почути Патріарха на площі Нахімова: діставатися в центр необхідно також заздалегідь. Рівно о 10.30 доступ на площу буде закрито». Як відзначив голова міста, «це - не забаганки. Цього вимагає забезпечення безпеки, громадського порядку. Ми очікуємо скупчення десятків тисяч людей». С.КУНІЦИН також нагадав, що і на Херсонесі, і на площі Нахімова буде встановлено величезні світлодіодні екрани, які забезпечують трансляцію.

За словами голови міськадміністрації, «будуть обмеження і в русі громадського транспорту».

С.КУНІЦИН висловив упевненість: «у Севастополі не буде ніяких інцидентів, провокацій і порушень порядку». На підсумковому засіданні оргкомітету з підготовки приїзду до міста Патріарха, С.КУНІЦИН повідомив, що як стало відомо, про свою участь у заходах у Херсонесі і на площі Нахімова заявили Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, командувач Прикордонних військ України Микола ЛИТВИН, екс-президент України Леонід КУЧМА, екс-прем`єр-міністр України Валерій ПУСТОВОЙТЕНКО. Заступник голови міської ради Петро КУДРЯШОВ додав, що про свою участь заявили також 8 народних депутатів України.