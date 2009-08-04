Візит Кирила в Україну важко назвати пастирським

Візит Патріарха Російської православної церкви КИРИЛА, який широко пропагувався як пастирський, важко таким назвати.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Народного руху України.

“Усі віруючі в Україні сподівалися, що його приїзд сприятиме підвищенню взаєморозуміння між конфесіями українського православ’я та подоланню розколу серед православних церков. Натомість, тон заяв, які лунали з вуст московського гостя, більше походив не на пастирське слово, а на патерналістські політичні повчання «московського великодержавника»”, - вважають автори заяви.

Зокрема, на їх переконання, “під проповідями про духовну «тисячолітню» єдність і словами «Київ – наша південна столиця руського православ’я» проглядалося дуже конкретне бажання переписати нашу історію, внести сум`яття у середовище українських православних і накинути на себе рясу «об`єднувача».

“Очікуючи розуміння з боку Патріарха КИРИЛА щодо природного прагнення українців до розбудови власної Української Помісної Церкви, ми отримали відповідь, що «Помісна Церква на Україні є, це Українська Православна Церква (московського патріархату)». Хіба це відповідь духівника, який добре усвідомлює і обізнаний із тим, що, за всіма соціологічними опитуваннями, більшість українців прагне до відновлення історичної, єдиної канонічної церкви з центром у Києві, а не закордоном?”, - наголошують автори заяви

В НРУ шкодують, що “візит Патріарха Кирила так і не став фактором підвищення духовності українського народу і подолання розколу серед українських церков, а навпаки – відбулася фактична спроба посилення ворожнечі серед православних в Україні”. “Вибір святих місць у програмі перебування Патріарха не залишає сумнівів щодо спроб Російської православної церкви збільшити свою присутність і вплив в Україні”, - наголошують в НРУ.

Народний Рух України переконаний, що “відновлення Українською Православною Церквою Київського Патріархату свого історичного самодостатнього статусу є справою часу і доброї волі українських православних християн, які мають нагадати російському духовенству, що «у чужий монастир не варто ходити із своїм уставом». “Прикро, що в Україні деякі політичні сили потурають таким духівникам. Про це свідчать, зокрема, заяви лідера Партії регіонів”, - зауважують в НРУ.

“Вже сьогодні всім зрозуміло, що помісності церкви нам ніхто не подарує, ми її повинні домогтися”, - підкреслюється в заяві НРУ. На їх переконання, “найкращим духовним закликом у цій справі для нас мають служити слова Св. Апостола Андрія, який, перебуваючи з місією христовою на київських пагорбах, промовив: «На горах цих возсіяє благодать Божа: велике місто буде тут, Господь освятить цю землю святим водохрещенням і спорудить тут багато церков».