Кармазін: заробітки на експорті деревини - убогість психології

Введення мораторію на вирубку лісів і заборону вивезення за кордон деревини і пиломатеріалів допоможе уникнути стихійного лиха у регіонах, що потерпають від повеней, і оздоровить загальну екологічну ситуацію в Україні.

Таку думку висловили в коментарях УНІАН народні депутати – представники фракцій «Наша Україна – Народна самооборона», БЮТ і Партії регіонів у відповідь на звернення громадянської кампанії «Форум порятунку Києва», Національного екологічного центру України, Київського еколого-культурного центру, «Української Громади» із закликом заборонити вирубку лісів на території України.

Зокрема, йдеться про підтримку законопроекту № 3035 «Про мораторій на проведення суцільних рубок та вивезення за кордон деревини та пиломатеріалів», який було внесено народним депутатом від НУ-НС Юрієм КАРМАЗІНИМ 1 серпня 2008 року і відхилено Комітетом Верховної Ради з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

В інтерв’ю УНІАН автор законопроекту Ю.КАРМАЗІН назвав сьогоднішні заробітки на експорті деревини «убогістю психології». За його словами, насправді, «вирубуючи ліси, ми втрачаємо сотні мільярдів доларів на здоров`ї наших громадян».

«Подавши цей законопроект, я лобіюю інтереси українського народу і майбутніх поколінь. Якщо ми припинимо суцільну вирубку лісів, то, по-перше, збережемо природу – пом’якшає клімат, по-друге – покращає стан здоров`я нації. По-третє – завдяки забороні експорту пиломатеріалів буде створено умови для розвитку вітчизняного меблевого виробництва. Тому цей законопроект стосується всіх – і малих, і старих, і ненароджених», – відзначив Ю.КАРМАЗІН.

Водночас депутат підкреслив, що зміни в кліматі, а саме – глобальне потепління, багато в чому є результатом варварської вирубки лісів. «Ми зовсім інакше переживали б цю літню спеку – вона не була б такою», – відзначив він.

Як вважає народний депутат від БЮТ Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ, тотальну вирубку лісів, що проводиться нині, треба зупинити негайно. При цьому, на його думку, вирубка лісів має не лише екологічні та економічні, а й моральні наслідки.

«Оскільки ті люди, які виросли серед гір в оточенні живого лісу, тепер бачать, що ці колись мальовничі місця стають сопками з підлісками або з пнями», – відзначив депутат. «Тотальну вирубку треба заборонити однозначно – потрібно зупинитися і підходити до цього питання з максимальною долею розсудливості», – заявив Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Водночас депутат вважає, що введенню мораторію на вирубку лісів не повинен заважати опір з боку власників незаконних пилорам. «Чистити ліс треба не гектар за гектаром, а відновлюючи насадження, даючи можливість вирости новому лісу для майбутніх поколінь. Це слід прописати в законі, щоб на законних підставах нічого не можна було зробити з бензопилою під шумок», – наголосив депутат.

За словами Д.ВЕТВИЦЬКОГО, у разі введення мораторію на вирубку лісів близько 10 тисяч працівників, зайнятих рубкою і валянням лісу, переробкою деревини, можуть бути задіяні в лісорозведенні і лісовідновленні.

«Не треба боятися, що люди втратять робочі місця. Потрібно розвивати підприємства, пов`язані з лісовими господарствами, які опікуються розведенням, відновленням і збереженням лісів», – вважає Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Щодо більш як 6 млрд. грн., які були витрачені на ліквідацію повені на заході України минулого року, депутат відзначив, що якби ці кошти були використані на оплату праці працівників лісового господарства, багато лісів можна було б вже розпочати відновлювати.

«Щоб відновити вирубані ліси, знадобиться понад 30–50 років, залежно від порід дерев. На мою думку, виникнуть також складнощі з вимитими ґрунтами. За лісом потрібний догляд. Висадити дерева – це лише 20 % усієї роботи», – прогнозує Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Водночас депутат висловив сподівання, що питання із забороною вирубки лісів буде вирішено вже на наступній парламентській сесії. «У будь-якому разі, депутати часто говорили про те, що вирубку треба заборонити», – додав він.

Також з підтримкою законопроекту № 3035 виступив народний депутат від Партії регіонів Валерій БОНДИК.

«Я підтримую цей законопроект. Ми маємо усвідомити, що всі ми тимчасово знаходимося на Землі, і те, що створене Господом Богом, не можна знищувати. Ми маємо думати про майбутні покоління. На Землі немає невичерпних ресурсів. Тому ми маємо дбайливо ставитися до того, що нас оточує», – сказав депутат.

Щодо експорту лісу депутат відзначив, що підтримує цю статтю доходів для країни, проте «у такому разі замість одного дерева потрібно садити п`ять».

На думку ініціатора підтримки законопроекту щодо заборони вирубки лісів з боку громадських організацій – головного координатора громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталія ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, «зазнавати збитків через діяльність дроворубів Україна не може».

«Шкідницька діяльність бариг-дроворубів має бути однозначно припинена, незважаючи на їх фальшиві «страждання». Зупиняючи вирубку лісів, ми рятуємо людей від екологічної біди», – заявив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

При цьому він висловив переконання, що головний аргумент супротивників введення мораторію на вирубку лісів, які говорять про знищення лісової промисловості, і про те, що лісоруби втратять роботу, не витримує критики.

«Через деякі види «комерції» – алкогольної, тютюнової, гральної – темпи скорочення населення стали настільки приголомшливими, що робочої сили вже не вистачає. Припинивши вирубку, ми врятуємо українських громадян. Створюється враження, що прихильники винищування лісів просто списали свої докази у гральних бариг, які свого часу стверджували те саме. Однак життя свідчить про інше. Через місяць після заборони грального бізнесу в багатьох приміщеннях, де раніше були гральні заклади, відкрито продовольчі, взуттєві, книжкові магазини, магазини одягу, а більшість людей, що припинили роботу в казино і салонах гральних автоматів, вже зайнята в інших сферах», – відзначив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ нагадав також, що за фактичною лісистістю (15,7 %) Україна поступається переважній більшості країн Європи. Зокрема, наша країна має в три рази меншу лісистість, ніж Латвія і у два рази меншу, ніж Німеччина, Чехія, Франція, Італія. Лісистість сусідніх держав складає: Польщі – 29 %, Бєларусі – 44 %. Низька лісистість породжує дестабілізуючі екологічні фактори – ерозію ґрунтів і виснаження річок. «Для подолання екологічної біди нам потрібно ліси аж ніяк не вирубувати, а зовсім навпаки – створювати нові – мінімум два млн. гектарів», – підкреслив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Також він заявив, що громадянська кампанія «Форум порятунку Києва» виступила із закликом до всіх громадських організацій України і до небайдужих громадян підтримати рух за припинення вирубки українських лісів.

Як повідомляв УНІАН, законопроект № 3035 «Про мораторій на проведення суцільних рубок та вивезення за кордон деревини та пиломатеріалів» передбачає введення заборони на вирубку лісів і заборони вивезення за кордон деревини і пиломатеріалів терміном на 10 років.

Окрім того, законопроектом пропонується ввести постійну заборону для приватних заготівельників на заготовлення деревини на пні у лісах України. При цьому до рубки для внутрішнього користування дозволяються лише пошкоджені дерева.