Ющенко на Зурабова погодився, але вірчі грамоти прийме не скоро?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО погодився з призначенням Михайла ЗУРАБОВА Надзвичайним і Повноважним Послом Російської Федерації в Україні і підписав агреман.

Про це, посилаючись на власні джерела, пише сьогодні газета "КомерсантЪ Украина"(№ 133).

Той факт, що новий посол РФ незабаром одержить агреман України (згода на призначення на посаду голови дипломатичної місії), виданню одночасно підтвердили джерела одразу в кількох українських відомствах. "Видача агремана Михайлу ЗУРАБОВУ станеться найближчим часом", - відповіли на запит Ъ у прес-службі Президента.

Співбесідник газети у МВС підтвердив згоду України на призначення М.ЗУРАБОВА. За словами дипломата, агреман підписано Президентом, і, ймовірно, вже сьогодні про це буде оголошено офіційно.

Водночас видання стверджує, що М.ЗУРАБОВ не одразу розпочне свою роботу: "за інформацією джерел, глава держави ще не скоро прийме від нього вірчі грамоти. Це може спровокувати новий скандал, враховуючи, що мовчання Києва у відповідь на російський запит щодо кандидатури Михайла ЗУРАБОВА і так вийшло за рамки дипломатичної пристойності".

Газета не виключає, що "в Кремлі навіть припускають, що главу дипмісіїї буде направлено до України вже після президентських виборів".

Як повідомлялося, призначення М.ЗУРАБОВА послом РФ в Україні було схвалено профільними комітетами Державної думи і Ради Федерації РФ наприкінці червня. Вже 26 червня Росія направила до України офіційний запит про отримання агремана для М.ЗУРАБОВА.

За негласними дипломатичними правилами, кандидатура посла в тій або іншій державі узгоджується не більш як 36 днів, причому в більшості випадків дипломат отримує агреман вже через 1-2 тижні. Проте з невідомих причин процедура схвалення Києвом кандидатури М.ЗУРАБОВА затягнулася.

Віктора ЧЕРНОМИРДІНА, який працював послом РФ в Україні з 2001 року, 11 червня було звільнено з посади і призначено радником Президента Росії.

М.ЗУРАБОВ з 1998-го по 1999 рік був радником Президента РФ, в 1999-2004 роках - головою правління Пенсійного фонду, а 9 березня 2004 року його було призначено міністром охорони здоров`я і соцрозвитку. М.ЗУРАБОВА відправлено у відставку з посади міністра 24 вересня 2007 року. Новопризначено радником Президента РФ 13 травня 2008 року.