Патріарх Кирил пожартував з приводу українського громадянства

Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ пожартував щодо подвійного громадянства.

Про це сказав на прес-конференції в УНІАН архієпископ Білоцерківський і Богуславський, керуючий справами УПЦ МИТРОФАН.

Він зазначив, що під час зустрічі з духовенством Львівської єпархії на пропозицію частіше бувати в Україні, було «напівжартома сказано, щоб Патріарх півроку був в Росії, а півроку в Україні, на що патріарх КИРИЛ також жартуючи відповів, що для цього йому потрібно прийняти українське громадянство».

На уточнююче запитання журналістів, що, мовляв, патріарх КИРИЛ зовсім не сприйняв це як жарт, оскільки зазначив, що українська влада мала б зробити для нього як виняток, можливість набуття подвійного громадянства, архієпископ МИТРОФАН відповів: «Все рівно це було як жарт».

За його словами, «патріарх прекрасно розуміє, що ніяких винятків бути не може, оскільки для цього потрібно внести відповідні зміни в законодавство. Патріарх прекрасно це розуміє, як людина досвідчена», - додав архієпископ МИТРОФАН.

На запитання журналістів, чи не були поїздки лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА з патріархом КИРИЛОМ по Україні своєрідною піар-акцією напередодні президентських виборів, архієпископ МИТРОФАН відповів: «Віктор ЯНУКОВИЧ не постійно супроводжував патріарха, він зустрів його в Київському аеропорту і зустрічав його в Донецьку». Архієпископ вважає, що «це є зрозуміло, бо він (йдеться про В.ЯНУКОВИЧА – УНІАН) є людиною також і віруючою, що належить до православної церкви». Він додав, що це не можна сприймати, «що патріарх підтримує ту чи іншу політичну партію», - оскільки «він дав ясно зрозуміти, що політичні партії не можуть сьогодні надіятися на те, що отримають якусь відкриту підтримку чи будь-яку підтримку своїх політичних проектів».