Жителька Боярки на колінах просила у Тимошенко грошей (фото)

Сьогодні, перед початком вручення ордерів на квартири в нових будинках співробітникам МВС у Боярці, одна з мешканок міста підійшла до прем`єр-міністра Юлії Тимошенко і почала слізно просити її про допомогу.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, немолода жінка розповіла, що її чоловік потребує операції, проте грошей на неї немає. Просячи допомогти, вона впала на коліна перед Тимошенко, яка явно не очікувала такої ситуації, і тут же стала допомагати жінці підвестися.

Прем`єр спробувала заспокоїти жінку в своїх обіймах, а потім доручила співробітникам Секретаріату Кабміну розглянути проблему і допомогти в її вирішенні.

Фото Володимира Гонтара, УНІАН