Пройде телеміст зі штаб-квартирою НАТО в Брюсселі

10:19, 05 грудня 2006
Політика
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16-00 - Прес-брифінг Директора Центру інформації та документації НАТО в Україні  Мішеля Дюре за підсумками Ризького саміту НАТО, який проходив 28-29 листопада 2006 року. Передбачається проведення телемосту зі штаб-квартирою НАТО в Брюсселі та виступ заступника речника НАТО Роберта Пшеля (“Укрінформ”, вул. Б. Хмельницького 8/16), Вхід за журналістськими посвідченнями.   

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