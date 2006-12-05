Пройде телеміст зі штаб-квартирою НАТО в Брюсселі

16-00 - Прес-брифінг Директора Центру інформації та документації НАТО в Україні Мішеля Дюре за підсумками Ризького саміту НАТО, який проходив 28-29 листопада 2006 року. Передбачається проведення телемосту зі штаб-квартирою НАТО в Брюсселі та виступ заступника речника НАТО Роберта Пшеля (“Укрінформ”, вул. Б. Хмельницького 8/16), Вхід за журналістськими посвідченнями.