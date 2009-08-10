Інцидент за участю мера Ужгорода: кримінальну справу скасовано

Сьогодні прокуратура Закарпатської області скасувала постанову міліції про порушення кримінальної справи за фактом інциденту за участю мера Ужгорода Сергія РАТУШНЯКА та активістки руху «Фронт змін», направивши зібрані матеріали на доопрацювання.

Про це УНІАН повідомив начальник Головного управління МВС України в Закарпатській області Павло КОНОНЕНКО.

«Обласна прокуратура сьогодні відмінила постанову про порушення кримінальної справи і направила матеріали на доопрацювання», - сказав він.

Крім того, начальник обласної міліції зазначив, що С.РАТУШНЯК сьогодні вийшов на роботу з відпустки і дав згоду надати пояснення.

Як зазначив П.КОНОНЕНКО, наразі міліцією після інциденту було опитано 10 осіб, серед яких один з агітаторів, який був безпосередньо у наметі «Фронту змін» під час інциденту, і другий, який повернувся до намету через деякий час після того.

Відповідаючи на запитання, чи може бути справа перекваліфікована з фактової на персональну, начальник міліції сказав: «Доопрацюємо матеріали, відправимо їх в прокуратуру, і вона буде приймати рішення».

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу “Фронту змін”, 6 серпня в Ужгороді мер міста С.РАТУШНЯК напав на активістку Громадської ініціативи «Фронт змін». Дівчина отримала струс головного мозку й численні забої.

За даними “Фронту змін”, інцидент стався поблизу хімічного факультету Ужгородського Національного університету. Дівчата в інформаційному наметі поширювали серед перехожих друковану продукцію.

7 серпня за фактом інциденту за участю мера Ужгорода було порушено кримінальну справу за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).