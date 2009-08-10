Інцидент за участю мера Ужгорода: кримінальну справу скасовано
Ратушняк вийшов на роботу
|Сергій РАТУШНЯК
Про це УНІАН повідомив начальник Головного управління МВС України в Закарпатській області Павло КОНОНЕНКО.
«Обласна прокуратура сьогодні відмінила постанову про порушення кримінальної справи і направила матеріали на доопрацювання», - сказав він.
Крім того, начальник обласної міліції зазначив, що С.РАТУШНЯК сьогодні вийшов на роботу з відпустки і дав згоду надати пояснення.
Як зазначив П.КОНОНЕНКО, наразі міліцією після інциденту було опитано 10 осіб, серед яких один з агітаторів, який був безпосередньо у наметі «Фронту змін» під час інциденту, і другий, який повернувся до намету через деякий час після того.
Відповідаючи на запитання, чи може бути справа перекваліфікована з фактової на персональну, начальник міліції сказав: «Доопрацюємо матеріали, відправимо їх в прокуратуру, і вона буде приймати рішення».
Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу “Фронту змін”, 6 серпня в Ужгороді мер міста С.РАТУШНЯК напав на активістку Громадської ініціативи «Фронт змін». Дівчина отримала струс головного мозку й численні забої.
За даними “Фронту змін”, інцидент стався поблизу хімічного факультету Ужгородського Національного університету. Дівчата в інформаційному наметі поширювали серед перехожих друковану продукцію.
7 серпня за фактом інциденту за участю мера Ужгорода було порушено кримінальну справу за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).