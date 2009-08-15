Старі шахтарі обіцяють зустріти Тимошенко в Донецьку

У місті Макіївці Донецької області гірники-пенсіонери готові зустріти прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО, яка намітила свою поїздку в донецький регіон у День шахтаря, пікетами.

Як пише 14 серпня місцева газета «Макеевский рабочий», уже кілька років пенсіонери закритих макіївських шахт не одержують побутового вугілля, що належить їм за законом. Присвятивши роботі на вугільних підприємствах більшу частину свого життя, тепер вони залишилися без палива і змушені купувати його за нечуваними цінами, віддаючи заощадження з пенсій. Відповідальність за забезпечення вугіллям шахтарів-пенсіонерів закритих шахт несе ДП «Укрвуглеторфреструктуризація». Але вже кілька років підприємство «забуває» про свої обов`язки. Терпець макіївським вугільникам-пенсіонерам урвався, і в середу (12 серпня) вони зібралися біля міської ради, аби заручитися підтримкою місцевої влади й висловити свої наміри на майбутній пікет, сказано в статті.

Біля міськради зібралися ветерани чотирьох уже не працюючих вугільних підприємств Макіївки: шахти 10-біс, шахти 21-біс, шахт «Центральна» і «Радянська».

«Загалом по місту «Укрвуглеторфреструктуризація» заборгувала паливо майже 4,5 тисячам шахтарів-пенсіонерів, - говорить ініціатор ветеранських зборів, сам у минулому шахтар Вячеслав МАСЛОВ. – Проблема існує з 2006 року. Справа в тому, що немає вертикалі, по якій ми могли б вирішувати виникаючі питання, оскільки держпідприємство – в Києві, а ми - в Макіївці». За його словами, тому ветерани звернулися по допомогу до міського голові Олександра МАЛЬЦЕВА, який пішов назустріч і не раз звертався до різних інстанцій на всіх рівнях, але звідусіль приходили лише відписки.

Серед ветеранів, що зібралися, була і Клавдія МАСЛЮК, яка також не приховувала свого обурення: «Я відпрацювала на колишній шахті «Жовтнева» 50 років, півстоліття на одній шахті! І сьогодні залишилася без вугілля. З моєю пенсією в 860 гривень хіба я можу зібрати 2 тис. грн., аби купити дві тонни вугілля на зиму, і при цьому ще сплатити комунальні послуги?». Її підтримала Ганна КОЗЛОВСЬКА, двічі ветеран праці, 45 років відпрацювала на колишній шахті «Крута»: «Працювали – на дошках Пошани були, а вийшли на пенсію – і нікому не потрібні. Де це бачено, щоб передовиків вугільного виробництва залишили без вугілля».

Учергове ветерани порушили проблему на рівні міського голови, мер узяв питання на особистий контроль. Найближчим часом проблему забезпечення шахтарів-пенсіонерів вугіллям буде порушено на рівні облдержадміністрації і облради, але якщо й там вирішити її не вдасться, питання буде озвучено особисто прем`єр-міністрові України Юлії ТИМОШЕНКО під час її запланованого візиту до Донецької області, приуроченого до Дня шахтаря. За словами ветеранів, відкритий лист на ім`я прем`єр-міністра за необхідності готовий підписати й депутатський корпус після винесення питання на порядок денний сесії міської ради.

Якщо до кінця серпня питання не вирішиться в їх користь, ветерани-вугільники готові зустріти прем`єра пікетами з вимогами нарешті приділити увагу проблемі на державному рівні, пише «Макеевский рабочий».