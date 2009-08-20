Яценюк: якщо відкрити карти, у людей буде реальний шанс на квартиру

Лідер ініціативи «Фронт змін», народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що держава має надати громадянам для придбання житла щонайменше 30-річний термін кредиту під низьку ставку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”, про це він заявив на брифінгу у Полтаві.

«Моє завдання – дати можливість людині придбати квартиру через мінімум тридцятирічний кредит, нульову або низьку процентну ставку і ціну. Ціна має формуватися у конкурентному середовищі, а не з огляду на те, що ціни дійшли по обласному центру до 5 тисяч доларів, захоплена монополія місцевою владою і компаніями, які знаходяться під протекторатом місцевої влади», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він підкреслив, що якщо відкрити карти і дати усім рівні можливості, то люди матимуть реальний шанс придбати квартиру, «а не чекати фікції, міфу про те, що їм хтось щось дасть безкоштовно». «Одиницям дадуть безкоштовно – мільйони знову здурять», - сказав А.ЯЦЕНЮК.