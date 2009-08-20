Уряд терміново збирається, щоб захистити надра від Партії регіонів

Повідомлення на офіційному сайті

20 серпня 2009 р. о 8:00 відбудеться позачергове засідання Кабінету Міністрів України на тему: Запобігання рейдерському захопленню Державного підприємства „Надра України” представниками Партії регіонів, повідомляє Урядовий портал. Вхід до Будинку Уряду – з вул. Грушевського, 12/2, 1-й та 3-й під’їзди, 7-й поверх.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter