Яценюк пояснив вибір кольорів для своєї інформаційної кампанії

Лідер "Фронту змін" Арсеній ЯЦЕНЮК закликає суспільство не допустити розвалу України та зробити все, аби наша держава була сильною.

Про це він заявив Полтаві, під час обговорення із активом обласного "Фронту змін" пріоритетних завдань організації, повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту змін”.

"Сьогодні перед нами постав виклик «врятувати країну» і вибрані відповідні кольори інформаційної кампанії "Фронту змін", бо в Україні складна ситуація ", - зазначив А.ЯЦЕНЮК. За його словами, можна було б запропонувати суспільству фотографію лідера “з посмішкою на всі зуби і написом "все буде добре", але люди в це не повірять, бо це не відповідає тій дійсності, яку вони бачать щодня”.

"Найважливіше сьогодні для українців - це мати свою країну. Мати свою сильну країну, мати свою здорову, освічену країну. Країну, яка має майбутнє", - наголосив він.

На переконання А.ЯЦЕНЮКА, сьогодні українське суспільство стоїть на порозі неймовірно складних викликів, які навряд чи взагалі колись були в українській історії.

"У нас складна історія української державності. Це далеко не 18 років незалежності, я хотів би це підкреслити. 18 років незалежності – це невеликий часовий відрізок у дуже тривалому, неймовірно великому історичному періоді. Я, принаймні, цей період рахую з часів хрещення Київської Русі", - зазначив він.

Лідер “Фронту змін” зауважив, що українська державність має глибоке коріння і велику перспективу, але сьогодні вона перебуває і під великою загрозою. А.ЯЦЕНЮК наголосив, що достатньо складною є економічна ситуація в Україні, оскільки вся країна сьогодні живе в борг. “Ми позичаємо у МВФ нові борги для того, щоб віддати старі. Ми фактично зібрали податки на півроку наперед. Ми не повертаємо нашим експортерам ПДВ. Ми виживаємо на межі", - наголосив А.ЯЦЕНЮК. Крім того, за його словами, виробництво в Україні за перше півріччя впало на 30% та скоротився внутрішній споживчий ринок і експорт. Серйозні проблеми, додав він, існують в галузях медицини і освіти.

"До того ж Україну розкололи, і вона так і перебуває в цьому стані, коли кожен лідер придумував сам для себе ідеологеми, щоб тримати чи західний, чи східний електорат, чи Крим, чи Одесу, чи Донецьк, чи Львів", - відзначив А.ЯЦЕНЮК. Такі лідери, за його словами, не дбають про те, як врятувати країну, оскільки їх цікавить тільки одне – їхня присутність у владі.

"Саме для цього вони готові казати, що треба відділяти Західну Україну від Східної чи навпаки, що треба ввести одразу 10 державних мов або, щоб всі говорили тільки одною", - зазначив лідер "Фронту змін"

За словами А.ЯЦЕНЮКА, якщо втілити політичні програми цих політиків, то, може зникнути наша країна, що “зловісно прогнозують різного роду закордонні експерти, коли малюють карту України поділену на три частини”. "Ця тисячолітня канитель української державотворчості знову може втрапити в ще одне порочне коло і не мати результативності. Тому базове завдання не тільки "Фронту змін", а всього суспільства – це збереження нашої держави, нашої країни”, - додав А.ЯЦЕНЮК.