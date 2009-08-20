Князевич запевняє, що двоє немовлят на Донеччині померли не через вакцину

Міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ заявляє, що смерть двох немовлят у Донецькій області не має причинно-наслідкового зв’язку із вакцинацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КНЯЗЕВИЧ заявив сьогодні на прес-конференції у Кабінеті міністрів.

“Як головний санітарний лікар держави, так і керівництво області стверджують чітко, що такого зв’язку не має. Зараз створені комісії з розслідування кожного випадку окремо”, - сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

За його словами, обидва випадки мають різні причини. “Єдине, що їх поєднує – одна область”, - вважає міністр.

В.КНЯЗЕВИЧ також навів статистку дитячої смертності у віці до одного року. Зокрема, за його словами, у 2008 році в Україні померло 8 тисяч 297 дітей у віці до 17 років, у тому числі 5 тисяч 49 дітей - у віці до одного року.

Міністр також звернувся до журналістів, до майбутніх кандидатів у президенти і до лідерів парламентських фракцій не політизувати процес вакцинації. “Нам залишилося тільки позбавити надію в людей на медичну допомогу, на добропорядність того чи іншого лікаря, який має прийти у критичний момент, і тоді держава готова здаватись будь-кому”, - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня у Донецькій дитячій міськлікарні №1 померла дитина (3,5 місяця), доставлена до лікувальної установи з Красноармійського району.

Того ж дня у цій же лікарні померло 4-місячне немовля із села Бахмутське (місто Соледар, Артемівський район). За цим фактом прокуратура Донецької області порушила кримінальну справу за ч.2 ст. 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов`язків медичним або фармацевтичним працівником, що призвело до смерті неповнолітнього).

Медичне розслідування показало, що причиною смерті дитини з Бахмутського стали набряк легенів, двостороннє осередкове запалення легенів невстановленої етіології. За попередніми висновками комісії, хвороба і смерть дитини пов`язані з вакцинацією лише за часом.

Як повідомив в.о. головного санітарного лікаря Донецької області Михайло КУШНАРЬОВ, у Донецькій області станом на 18 серпня щеплення вакциною «Пентаксим» (с.D2213) в області зроблено 12 тис. 842 дітям, звичайні місцеві та загальні реакції виявлено у 1,4% з них, що відповідає вимогам безпеки імунобіологічних препаратів.