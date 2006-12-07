Ющенко звертається до всіх демократичних сил

Президент України, почесний голова партії “Народний Союз Наша Україна” Віктор ЮЩЕНКО закликає парламентські та позапарламентські демократичні сили до консолідації.

Про це він заявив сьогодні під час засідання Ради НСНУ, повідомили УНІАН в прес-службі “Нашої України”.

За словами В.ЮЩЕНКА, основною темою засідання Ради НСНУ, окрім аналізу стану справ у партії, має стати консолідація демократичних сил в Україні, незалежно від того, чи ці сили парламентські, чи позапарламентські. Він наголосив, що це питання має обговорюватися партійцями на місцях під час проведення партійних форумів найближчі 2,5-3 місяці. В.ЮЩЕНКО також запропонував виробити принципи і критерії оцінки діяльності партії.

Він наголосив, що “гордий тим, що партія “Наша Україна” - це не партія, яка здає своїх людей чи чимось торгує”. “Я дорожу кожним із вас, у нас повинне бути трепетне ставлення один до одного, ми маємо сформувати дух взаєморозуміння”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

У свою чергу новообраний голова Ради партії Віктор БАЛОГА зазначив, що на сьогодні в НСНУ “є одна мета – єдність наших рядів, ми повинні бути разом, у нас мають бути спільні інтереси”. Він також закликав усіх присутніх взяти активну участь в проведенні низки партійних заходів на місцях заради проведення ефективного партійного з’їзду через три місяці.