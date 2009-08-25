Чим гарний приклад Івана Сірка?

Лідер громадянскього руху “Народна самооборона”, міністр внутрішніх справ країни Юрій ЛУЦЕНКО святкував День Незалежності подалі від столиці.

Про це він заявив журналістам у Запоріжжі на острові Хортиця.

Коментуючи чому “Народна самооборона” святкує День Незалежності України на Хортиці, а не в столиці, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: “Останнім часом святкувати День Незалежності України на Хрещатику, разом із київським чиновництвом, стає дедалі важче і неприємніше. Тому сьогодні я святкую День Незалежності разом із молоддю з усієї України, яка зібралася тут, на святій для кожного українця Хортиці.

Тут, на Хортиці, я хочу їм сказати про те, що у 2004 році, коли ми обирали нашого Президента, ми сподівалися, що він стане новим Богданом Хмельницьким для розколотої попередньою владою і закордонними недругами країни. Але не так сталося, як всі ми хотіли через особисту слабкість Президента, через жадібність багатьох членів його команди”.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, таким чином на сьогоднішній час Україна потрапила в той період, який, на його думку, можна порівняти з періодом Руїни, “коли лівобережний гетьман України воював з правобережним гетьманом, чим вони довели Україну до повної втрати незалежності”.

В контексті сказаного Ю.ЛУЦЕНКО запевнив, що очолювана ним, як політиком, “Народна самооборона” братиме приклад не “з гетьмана лівобережної України, ні з гетьмана правобережної України, а з найвідомішого отамана Івана Сірка, який підтримував того чи іншого гетьмана-політика, якщо це йшло на користь Україні і її народу”.