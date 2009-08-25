Під час руху загорівся вагон електропотяга «Миронівка - Фастів»

У понеділок о 9.34 у Миронівському районі Київської області, між селами Карапиші та Ольшаниця, під час руху в четвертому вагоні приміського електропотяга „Миронівка - Фастів” виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, після аварійної зупинки електропотяга усі майже 20 пасажирів самостійно залишили вагон.

О 9.55 двома відділеннями Державної пожежної охорони МНС пожежа була локалізована та о 10.40 ліквідована. Вагон згорів.

Жертв і постраждалих немає. Затримки руху не було. Попередня причина пожежі – коротке замикання трансформатора вагона. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.