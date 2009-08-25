Комуністи кажуть, що Тимошенко демонструє «єдність з нацистами»

Кримські комуністи вимагають відставки Юлії ТИМОШЕНКО з поста прем`єр-міністра України у зв`язку з її заявами під час зборів Світового конгресу українців у Львові.

Як говориться в поширеній сьогодні заяві, текст якої передано агентству УНІАН, кримські комуністи, зокрема, обурені заявою Ю.ТИМОШЕНКО про те, що в Україні може бути лише одна державна мова – українська, а її команда навіть не дасть «поставити питання» про будь-яку іншу державну мову.

У КПУ Криму вважають, що такою заявою лідер БЮТ «продемонструвала свою ідейну єдність з нацистами» і «показала своє дійсне ставлення до вимог громадян України, які виступають за надання державного статусу російській мові».

Члени Бюро Кримського рескому КПУ вважають, що глава уряду «фактично виступила» за розрив економічних зв`язків з Росією, пообіцявши, що впродовж трьох-п`яти років Україна ліквідує енергетичну залежність від РФ, тобто, відмовиться від закупівлі російського газу і ядерного палива. «Очевидно, що подібні дії Української держави повністю відповідали б інтересам американської адміністрації, що прагне встановити монопольний контроль над енергетичними потоками», – впевнені комуністи.

На думку кримський комуністів, заяви Ю.ТИМОШЕНКО у Львові «разюче відрізняються від змісту її виступів у південно-східних областях України».

Комуністи Криму закликали громадян України «рішуче відмовити» Ю.ТИМОШЕНКО у підтримці на президентських виборах.