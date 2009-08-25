Ахметов запевняє, що Януковича не кине
18:56, 25 серпня 2009Політика
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Нардеп спростував чутки про балотування
Народний депутат від Партії регіонів, президент ФК «Шахтар» Рінат АХМЕТОВ не балотуватиметься в Президенти, а під час виборів глави держави підтримає кандидатуру лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.АХМЕТОВ повідомив сьогодні на міні-брифінгу під час відвідин разом із В.ЯНУКОВИЧЕМ нового стадіону «Донбас Арена».
Р.АХМЕТОВ спростував чутки про те, що збирається балотуватися в Президенти.
«Це неправда. Від нашої партії йде Віктор Федорович, ми його будемо підтримувати», - сказав він.
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