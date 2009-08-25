Ахметов запевняє, що Януковича не кине

Народний депутат від Партії регіонів, президент ФК «Шахтар» Рінат АХМЕТОВ не балотуватиметься в Президенти, а під час виборів глави держави підтримає кандидатуру лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.АХМЕТОВ повідомив сьогодні на міні-брифінгу під час відвідин разом із В.ЯНУКОВИЧЕМ нового стадіону «Донбас Арена».

Р.АХМЕТОВ спростував чутки про те, що збирається балотуватися в Президенти.

«Це неправда. Від нашої партії йде Віктор Федорович, ми його будемо підтримувати», - сказав він.