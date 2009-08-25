Каспаров: у російської влади якийсь панічний страх

Командування Чорноморського флоту Росії не дозволило військовослужбовцям брати участь в аматорському шаховому турнірі «Севастопольська тура», що проходив сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам в Севастополі 13-й чемпіон світу з шахів, один з лідерів російської опозиції Гарі КАСПАРОВ.

Г.КАСПАРОВ відзначив, що не здивований такою реакцією російського військового відомства на його приїзд до Севастополя. «Мене, навпаки, здивував оптимізм наших представників тут, які говорили, що чорноморці братимуть участь. Мій досвід поїздок Росією свідчить, що останньої миті завжди буде якесь втручання», - сказав він.

На думку Г.КАСПАРОВА, «у російської влади якийсь панічний страх перед спілкуванням. Що такого страшного у шаховому турнірі? Ну, потисну я руки переможцям, ну, щось скажу. Я вважаю, що робити замах на ту шахову спільність, яка збереглася з радянських часів, це - боягузтво, низькість і деінтелектуалізація влади. Вона панічно боїться будь-якого інтелектуального спілкування. Я також ображений, що серед офіцерів не знайшлось людей, які готові поводитися як громадяни Росії, а не як служиві люди», - підкреслив він.

Водночас, додав Г.КАСПАРОВ, він незвично почуває себе у Севастополі: «Тут всі навколо говорять російською, але інша обстановка. Нагадує ті часи, коли шахи були важливою частиною нашого суспільного і культурного життя. Тут радянські традиції зберігаються». Крім того, за його словами, «різкий контраст» він помітив «ще в Борисполі, де була пересадка: я за п`ять годин не побачив жодного поліцейського. У Росії це неможливо».

Шаховий турнір проходив за ініціативою Північно-Західної асоціації ветеранів бойових дій (Санкт-Петербург) і некомерційної організації «Альянс-клуб» (Череповець). Його відкривав Г.КАСПАРОВ. Він вручив призи переможцям турніру, провів сеанс одночасної гри, його прийняв голова міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН.

Раніше ряд українських ЗМІ повідомляли, що 25 серпня в Севастополі відбудеться шаховий матч між українськими і російськими військовими моряками.