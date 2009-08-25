Янукович: ніякого поліпшення немає

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ звинувачує українську владу у нєщирості по відношенню до власного народу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу у Макіївці Донецької області.

На думку В.ЯНУКОВИЧА, представники влади, говорячи про поліпшення економічної ситуації у країні, не відображають істини.

«Я вам скажу так: коли представники влади говорять про поліпшення життя, про підйом економіки, про підйом тієї або іншої галузі, створюється враження, що вони говорять про іншу країну. Або створюється враження, що народ живе в одній країні, а вони живуть в іншій країні, у якій все добре», - відзначив В.ЯНУКОВИЧ.

За словами лідера Партії регіонів, «це звичайний, звичний для нас стиль нинішньої влади, вони до цього звикли, і для нас це абсолютно недивно».