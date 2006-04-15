Вітренко не побачить голову ЦВК в суді

Вищий адміністративний суд України оголосив перерву до 10.00 16 квітня за позовом блоку Наталії ВІТРЕНКО “Народна опозиція” до Центральної виборчої комісії щодо визнання результатів парламентських виборів такими, що не відповідають дійсності.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час судового засідання позивачі подавали щонайменше 15 клопотань, в одному з яких зазначалося, що ЦВК має надати на розгляд суду документи засідання, яке відбувалося 10 квітня. Крім того, автори позову просили викликати до суду для надання пояснень голову ЦВК Ярославав ДАВИДОВИЧА. Втім, суд відхилив це клопотання.

Сьогодні Вищий адміністративний суд України почав розгляд позову Блоку Наталії ВІТРЕНКО і Блоку Юрія КАРМАЗІНА до ЦВК про визнання неправомірними дій комісії з установлення результатів виборів народних депутатів 26 березня.

Крім того, у процесі виступають: на боці позивача - партія "Віче" і Народний блок Литвина - як треті особи, які не заявляють самостійних вимог.

15 квітня о 24.00 минає термін оскарження результатів виборів, оголошених 10 квітня.