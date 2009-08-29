1 вересня розпочнеться з уроку кримського патріотизму

У Криму в черзі в дитячі сади стоять більш як 13 тис. дітей.

Як повідомила кореспондента УНІАН прес-секретар голови Верховної Ради Криму Анатолія ГРИЦЕНКА Алла ГОРЄВА, про це спікер парламенту автономії сказав на розширеному засіданні колегії Міністерства освіти і науки автономії.

А.ГРИЦЕНКО відзначив, що народжуваність на півострові підвищується, а це означає, що завдання №1 – забезпечення місцями в дитсадках усіх тих, хто мають у цьому потребу

Сьогодні черга в дитсадки в Криму становить 13 тисяч 356 осіб, уточнила прес-секретар спікера.

«Ми маємо разом думати, як забезпечити освітній процес, починаючи з дошкільного виховання», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.

А.ГОРЄВА також повідомила, що для 17 тисяч першокласників кримських шкіл прозвучить перший шкільний дзвінок.

У День знань в усіх загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах автономії пройдуть перші уроки (лекції) за темою: «Ми - кримчани». За словами А.ГРИЦЕНКА, цей урок стане початком роботи «з виховання у юних кримчан і молоді, що навчається, кримського патріотизму і любові до своєї малої батьківщини».