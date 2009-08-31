Експерт помітив, що Янукович і Ющенко перекривають регіони Тимошенко

Сьогоднішня виборча стратегія, яку демонструють претенденти на пост Президента України, свідчить не лише про кризу політичних технологій в Україні, але й про неготовність політичних лідерів йти на формування змістовної ідеологічної дискусії.

Про це йдеться у коментарі директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталія БАЛИ, переданому агентству УНІАН.

«Набагато простіше для таких кандидатів, як Віктор ЯНУКОВИЧ, Арсеній ЯЦЕНЮК і навіть Віктор ЮЩЕНКО, вести кампанію «штампами» - хтось про НАТО і російську мову, хтось - про європейські цінності, а хтось - про потребу в новій силі», - сказав В.БАЛА.

Крім того, на його думку, головними зусиллями на початковій стадії виборчої кампанії для команд лідера Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧА і Президента України В.ЮЩЕНКО буде гальмування динаміки зміни рейтингу електоральної довіри до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО. Політолог вважає, що саме на цей ефект робиться ставка при формуванні порядку денного у політичній комунікації основних кандидатів.

«Той факт, що і В.ЯНУКОВИЧ, і В.ЮЩЕНКО майже синхронно перекривають регіони відвідування Ю.ТИМОШЕНКО, свідчить про їх прагнення зупинити позитивну динаміку зростання її рейтингу», - заявив В.БАЛА, коментуючи одночасний візит основних кандидатів у президенти до Донецької і Луганської областей.

За його словами, така синхронність у діях В.ЯНУКОВИЧА і В.ЮЩЕНКА також дозволяє припустити існування негласних домовленостей щодо координації кампанії з боку їх технологів.

«Проте головним висновком з подібного розгортання передвиборчої стратегії є те, що обидва кандидати не намагаються вести змістовну конструктивну боротьбу за нових виборців. При цьому головний акцент робиться на стимулювання власного електорального ядра і деструктив по відношенню до головних конкурентів», - підкреслив експерт.

Як заявив В.БАЛА, до цього часу конкретної програми виходу з кризи жоден із кандидатів-опонентів Ю.ТИМОШЕНКО не надав.

«Все це говорить про те, що нинішні представники українського політикуму настійливо не бажають перевести політичну дискусію в конструктивне ідеологічне русло», - вважає директор АМС.