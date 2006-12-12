Черновецькому дали довідку в лікарні

Мер Києва Леонід Черновецький заявляє, що побиття депутатів на минулому засіданні не було.

"Ніхто нікого не бив, у мене є довідки на руках, що побиття депутатів не було", - сказав Черновецький "Українській правді".

За його словами, довідки видані київськими лікарнями.

Водночас депутатів Київради від БЮТ Олександр Бригинець розповів, що представники Київської влади намагалися приховати факти побиття депутатів.

"Коли мене побили, я поїхав до Жовтневої лікарні. Лікарі, які мене приймали, сказали, що я повинен лежати, що в мене є кілька небезпечних підозр, що можливий струс мозку", - розповів він.

"Але потім прийшли нові лікарі, яких привела Качурова – депутат від Партії регіонів в Київраді - керівник київської медицини. Вона сказала, що я практично здоровий і можу йти, куди хочу", - зазначив Бригинець.

"Якщо так піде далі, то киянам, яких поб’є ОМОН, за вказівкою Черновецього поставлять діагноз ОРЗ", - додав він.

"Українська правда"