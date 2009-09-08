Регіонали - бютівцям: ви думаєте, що ми такі дурні...

На Погоджувальній раді керівництва Верховної Ради та лідерів фракції не досягнуто компромісу щодо сьогоднішньої роботи парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні Погоджувальної ради представники фракції Партії регіонів наполягали на необхідності розгляду у першочерговому порядку законопроектів щодо підвищення соціальних стандартів.

Водночас народні депутати від БЮТ наполягали на тому, щоб рішення про підвищення соціальних стандартів ухвалювалися лише у пакеті із законопроектами, які сприятимуть збільшенню надходжень до державного бюджету.

Зокрема, народний депутат від БЮТ Олег ЛЯШКО зазначив, що передбачається підняти акцизи на тютюн, лікеро-горілчані вироби, пиво та паливо-мастильні матеріали.

У відповідь перший заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ сказав: «Ви думаєте, що ми такі дурні, щоб голосувати за підняття акцизів на бензин?».

За його словами, якби фракція Партії регіонів за це проголосувала і тоді ціна на бензин зросла б до 15 грн. за літр, тоді б «ви сказали, що це Партія регіонів винна», оскільки за її наполяганням ухвалено таке рішення.