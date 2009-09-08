Литвин пересварився з регіоналами

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН звинувачує Партію регіонів у лицемірстві.

Як передає кореспондент УНІАН, під час Погоджувальної ради він зазначив, що законопроект про підвищення соціальних стандартів є «ключовою фішкою» під час виборчої кампанії цієї політичної сили, і це засвідчує, що повторюється сценарій 2004 року, коли ставка робилася на те, щоб парламент не працював і “щоб були розмови про підвищення соціальних виплат”.

В.ЛИТВИН, запитав у представників фракції Партії регіонів: «Чому не голосуєте за законопроект Олега ЗАРУБІНСЬКОГО (представник фракції Блоку Литвина, який також вніс законопроект щодо підвищення соціальних стандартів – УНІАН)? Бо вам треба реалізувати свою передвиборчу фішку».

За словами голови ВР, звідти випливає висновок - «рішення не потрібно, а потрібен процес».

Як заявив В.ЛИТВИН, зараз фракція Партії регіонів наполягає на заслуховуванні звіту уряду щодо виконання бюджету і необхідності внесення змін до нього.

При цьому він нагадав, що тоді, коли фракція Партії регіонів і БЮТ «вели мову про коаліцію і ділили посади», вони погоджувались на те, щоб питання про звіт уряду та про зміни до бюджету були перенесені.

У відповідь народний депутат від Партії регіонів Василь ХАРА сказав В.ЛИТВИНУ: «Ви якусь ненависть проявляєте до Партії регіонів». Він запропонував В.ЛИТВИНУ «мовчати» під час Погоджувальної ради, оскільки спікер має бути «матір’ю або батьком» для парламенту.

На це В.ЛИТВИН зауважив, що це В.ХАРА дуже швидко змінює свої симпатії, оскільки спочатку обирався до парламенту від КПУ, а потім перейшов до Партії регіонів.

У свою чергу представник фракції Партії регіонів Олег ЄФРЕМОВ сказав, що фракція Блоку Литвина не голосувала за законопроект щодо підвищення соціальних стандартів і в результаті він не був підтриманий у парламенті.

У відповідь В.ЛИТВИН нагадав, що фракція Партії регіонів спочатку наполягала на підвищенні виплат для шахтарів, а потім сама за даний законопроект не проголосувала. За його словами, необхідно шукати компроміси. Він додав, що фракція Партії регіонів вважає, що «ми вам повинні прислужувати, а ми думаємо, що необхідно домовлятися».

На пропозицію В.ЛИТВИНА зайти у сесійну залу і почати голосувати по законопроектах щодо соціальних стандартів, О.ЄФРЕМОВ назвав недоцільним проходити всю процедуру з розгляду законопроекту, щоб «обманути в кінці», тобто не проголосувати за нього.

Також О.ЄФРЕМОВ, звертаючись до голови ВР, наголосив, що «скоро працівники апарату парламенту почнуть жебракувати». За його словами, Міністерство фінансів запропонувало скоротити майже на 200 млн. грн. витрати на апарат Верховної Ради. «У вас скоро працівники апарату почнуть жебракувати», - зазначив О.ЄФРЕМОВ. На це В.ЛИТВИН відповів: «У нас, у Верховній Раді України».

Крім того, під час Погоджувальної ради перший заступник керівника фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявив, що було б чесно, якби 150 народних депутатів від Партії регіонів склали депутатські мандати, оскільки ця політична сила не дає можливості парламенту працювати. «Якщо вам не подобається парламент і уряд, то необхідно скласти депутатські мандати», - наголосив він.

За його словами, зараз ця фракція робить усе, аби заблокувати роботу парламенту. А.КОЖЕМ’ЯКІН вважає, що в цьому зацікавлений і Президент України Віктор ЮЩЕНКО, а «ви йому підігруєте».